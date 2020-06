Tra i tanti bonus, spunta il bonus 600 euro per chi assiste un familiare con patologie gravi (legge 104) per i mesi di aprile e maggio. Si tratta di un emendamento Dl Rilancio. Un contributo a sostegno dei “Caregiver” una figura molto importante che solo negli ultimi anni si sta rivalutando. La figura del caregiver ha una corsia preferenziale anche in alcune misure pensionistiche che permettono il pensionamento anticipato: Ape Sociale e Quota 41. La legge tutela i disabili e i suoi familiari con numerose agevolazioni previste nel pacchetto disabilità, il bonus 600 euro per chi assiste il familiare in tempo di Covid-19 rafforzerebbe la figura del caregiver.

Bonus 600 euro per chi assiste il familiare malato

Il Bonus 600 euro per chi assiste un familiare gravemente malato è contenuto nella bozza del decreto legge Rilancio, si legge: “essendo teso a dare sollievo alle famiglie maggiormente esposte a rischio di impoverimento a causa della presenza di componenti con disabilità, è compatibile con il Reddito di cittadinanza e il Reddito di emergenza”.

Quindi, un bonus 600 euro totalmente compatibile con il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza. Per il REM la domanda per la fruizione è stata prorogata fino al 31 luglio 2020 con una circolare Inps, la scadenza originaria era 30 giugno 2020.

Il bonus disabile è un grosso passo avanti per tutti coloro che giorno dopo giorno devono sacrificare la loro vita per accudire i propri cari che non possono farlo da soli.

La figura del “Caregiver” si identifica come colui che si dedica all’assistenza continua del familiare gravemente ammalato. Il genitore che si occupa del figlio si identifica nella figura del Caregiver in pieno.

Al momento questa è un emendamento al Decreto Rilancio è solo una bozza che si spera verrà approvata, noi vi terremo aggiornati sulle novità di questa misura assistenziale.

