Bonus asilo nido: nel 2020 passa da 1500 a 3000, i requisiti

La legge di Bilancio 2020 porta delle interessanti novità anche nel bonus asilo nido aumentandone l’importo da 1500 a 3000 euro l’anno. Ma non è tutto. Sono introdotte anche 3 fasce di fruizione e requisiti Isee da rispettare. Per poter presentare domanda, in ogni caso, è necessario attendere i provvedimenti che attueranno la misura anche se è bene sottolineare che la proroga e l’aumento dell’importo per il bonus asilo nido è ufficiale.

Bonus asilo nido

Non per tutti sarà possibile fruirne ma almeno in questo l’esecutivo mantiene la promessa di aiutare le famiglie che lavorano nell’accudire i figli con età compresa tra 0 e 3 anni. Le risorse messe a disposizione per la misura sono pari a 520 milioni di euro. Il valore dell’importo del bonus, però, sarà determinato dal valore Isee di ogni famiglia. Le famiglie, poi, saranno divise in 3 distinte fasce di fruizione. Cerchiamo, quindi, di capire come funzionerà il bonus nel 2020.

Bonus asilo nido e fasce di fruizione

Come abbiamo anticipato anche sopra, il bonus asilo nido sarà fruibile in base a delle fasce Isee:

per famiglie con reddito Isee fino a 20mila euro l’importo del bonus asilo nido sarà di 3000 euro

per famiglia con redditi Isee compresi tra 25mila e 40 mila euro l’importo del bonus asilo nido sarà di 2500 euro

per le famiglie con redditi Isee superiori a 40mila euro, invece, l’importo annuale del bonus asilo nido sarà di 1500 euro.

Il valore Isee, quindi, determinerà il valore dell’importo del bonus asilo nido andando ad aiutare maggiormente le famiglie con più disagi economici ma senza dimenticare le famiglie del ceto medio.

Si ricorda che il bonus in questione viene riconosciuto soltanto per i mesi di effettiva frequentazione dell’asilo nido da parte del bambino . L’importo massimo del bonus, in base alla fascia Isee, quindi, sarà corrisposto soltanto alle famiglie che certificheranno l’effettiva frequenza dell’asilo nido per 12 mesi l’anno da parte del figlio.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube