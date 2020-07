Bonus auto di 6.000 euro anche con legge 104 con doppia agevolazione?

Introdotto nel decreto Rilancio il bonus auto per incentivare il settore fortemente in crisi. Il bonus auto fino a 6.000 euro è fruibile sia con rottamazione sia senza, l’incentivo è commisurato anche dal tipo di veicolo che si acquista. In seguito al nostro articolo: Bonus auto fino a 6.000 euro con una busta paga bassa, ci sono arrivate molte richieste. Esaminiamo una nello specifico che riguarda i possessori del codice 048 (esenzione per patologia oncologica)

Bonus auto di 6.000 euro: patologia 048

Un lettore ci chiede: “Buongiorno sono Danilo, ed ho la invalidità per patologia con codice 048. Sono però in grado di condurre un mezzo, per tale motivo chiedo se posso avere anch’io le agevolazioni dei 6.000 euro per acquistare un auto nuova. Grazie

Cordiali saluti”

Bonus auto per tutti

Possono accedere al bonus auto tutti, non è prevista nessuna limitazione o preferenza. Dal 1° agosto fino al 31 dicembre 2020, chi vuole acquistare un auto nuova, può sfruttare i vantaggi fiscali, che in alcuni casi possono arrivare fino a 10.000 euro.

Sono escluse dal bonus auto quelle usate, lo sconto viene applicato solo sulle auto nuove di categoria M1 (trasporto di persone, con 4 ruote al massimo 8 passeggeri).

Il bonus auto spetta per le auto diesel, benzina Euro 6 e per le auto ibride o elettriche. Il valore massimo incentivante è di diecimila euro e l’auto non deve superare il prezzo da listino di 61.000 euro.

Agevolazioni fiscali con legge 104

A mio avviso coloro che sono in possesso della legge 104 art. 3 comma 3 con handicap grave possono fruire dello sconto dovuto al bonus e tutte le agevolazioni fiscali disabili (Iva ridotta al 4% e detrazione fiscale del 19% del costo sostenuto nella dichiarazione dei redditi annuale, esenzione imposta PRA, esenzione bollo auto).

La norma non esclude questa possibilità anche se non lo chiarisce direttamente in quanto sono due cose ben diverse. Le agevolazioni fiscali con legge 104 sono destinate solo ad un particolare categoria di disabili che deve dimostrare attraverso ad un apposito verbale legge 104 l’handicap grave e il diritto alle agevolazioni fiscali disabili.

Per sapere quali sono le agevolazioni fiscali destinati ai disabili per acquisto auto, consiglio di consultare: Acquisto auto con legge 104: agevolazioni per sé stessi e per il familiare

