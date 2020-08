Bonus auto e legge 104, sono due cose diverse e non collegate tra loro, entrambe le agevolazioni sono compatibili in quanto la norma non riporta nessuna esclusione per chi possiede la legge 104 e fruisce delle agevolazioni auto destinate ai disabili.

Bonus auto e legge 104: agevolazioni fiscali

Un lettore ci chiede: “Salve ho la 104 di mia madre che abita con me 3 comma 3 però sul verbale non c’è specificato il fatto della detrazione per le auto… per lo meno così mi hanno detto tempo fa in concessionaria. Posso fare qualcosa rientro in questi nuovi incentivi dello stato? Grazie”

Legge 104 e agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali nel settore auto predispongono che il richiedente o un suo familiare a carico fiscalmente sia in possesso della legge 104 art. 3 comma 3 (handicap grave) e il verbale riporti che il disabile ha diritto alle agevolazioni fiscali.

Se il verbale non riporta questa dicitura, le agevolazioni fiscali settore auto (bollo auto, detrazione Irpef del 19% sul costo sostenuto, pagamento dell’Iva al 4% anziché il 22%) non potranno essere fruite.

Il bonus auto previste nel decreto Rilancio è accessibile a tutti, senza vincoli; l’unico vincolo è il tipo di veicolo d’acquistare.

Chi acquista un’auto nuova dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, può accedere agli incentivi fino a 10.000 euro con rottamazione e 6.000 euro senza rottamazione. Il prezzo di listino dell’auto non deve superare i 61.000 euro.

Sono escluse dall’agevolazioni le auto di categoria M1 e quelle usate. Il bonus auto spetta per i veicoli diesel, benzina Euro 6 e per le auto ibride o elettriche.

Se non fruisce delle agevolazioni con legge 104, può anche intestare direttamente l’auto a lei, come sopra specificato le agevolazioni spettano a tutti, indipendentemente dalla legge 104. Una parte dell’agevolazione e riconosciuta dallo Stato e una parte dal concessionario.

Lei deve solo recarsi in concessionario e scegliere l’autovettura che rientra nei requisiti specifici richiesti per l’agevolazione, con rottamazione di una vecchia auto il bonus auto ha un valore maggiore.

