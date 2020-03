Bonus botteghe e negozi del 60% con il codice ‘6914’ dal 25 marzo

Istituito il codice per aiutare botteghe e negozi a pagare il canone di locazione. La misura è stata prevista nel Decreto “Cura Italia” per effetto del Covid-19 e per fronteggiare gli effetti negativi. Il nuovo codice sarà operativo dal 25 marzo e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Bonus Botteghe e negozi: codice “6914”

Il codice tributo è “6914” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 13/E del 20 marzo 2020. Potranno fruire del credito d’imposta gli esercenti attività di impresa da indicare nel modello F24 come aiuto economico per far fronte alle perdite derivanti dalla chiusura forzata dei negozi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Importo riconosciuto il 60% del canone

L’importo che viene riconosciuto è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1.

Sono escluse le attività indicare negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020, come stabilito dal comma 2 dell’ art. 65 del decreto “Cura Italia”.

Credito d’imposta nel modello F24

L’importo può essere solo compensato nel modello F24 che dovrà essere presentato esclusivamente in modo telematico tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice “6914” è denominato: “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Potrà essere utilizzato dal 25 marzo 2020 nel modello F24 sezione Erario in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Indicare nel campo “anno di riferimento” l’anno nel formato “AAAA” per il quale è riconosciuto il credito d’imposta.

