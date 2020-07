Bonus caregiver di 600 euro per due mesi inserito nella bozza del decreto Rilancio, ma non approvato e pensionamento con Ape Sociale, un lettore ci chiede la compatibilità fra le due misure. La prima cosa da chiarire riguarda il bonus caregiver che non è mai stato approvato e quindi non è in vigore. Diversamente, l’Ape sociale è una misura attualmente in vigore e fa parte delle pensioni news del 2020. Il pensionamento con l’Ape sociale e scade il 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga.

Bonus caregiver e pensionamento con Ape Sociale

Un lettore ci ha scritto: “Buonasera, volevo sapere gentilmente se APE SOCIAL è incompatibile con bonus 600 Euro. Essendo disoccupato dal 23/03/2020 e in attesa a tutt’oggi che INPS si decida a comunicare esito domanda APE SOCIAL. Quella dei requisiti è stata accolta. Certo è dura l’attesa, grazie”.

Non c’è nessun bonus

Il bonus caregiver inserito nella bozza del decreto rilancio, non è stato approvato e quindi, non è in vigore. La bozza del decreto Rilancio, attualmente in vigore, prevedeva il bonus 600 per chi assisteva un familiare con disabilità grave, da corrispondere per due mensilità. Nella bozza veniva contemplata la possibilità d’istituire un bonus per dare sollievo alle famiglie maggiormente esposte per la presenza di componenti con disabilità.

Questa tipologia di bonus era compatibile con le altre misure di assistenza (reddito di cittadinanza e di emergenza). Purtroppo, è scomparso dagli emendamento depositati dai relatori, si presume per mancanza di fondi.

Quindi, non esiste nessun bonus da poter richiedere. Abbiamo pubblicato in tempo reale un articolo che chiariva cos’è successo e come il bonus tanto atteso è scomparso dagli emendamenti approvati. Trova qui tutti i chiarimenti: Bonus 600 per chi assiste un familiare con legge 104, il governo fa marcia indietro

In riferimento al pensionamento con l’Ape Sociale, i tempi dell’Inps sono lunghi, sono molti i lavoratori che lamentano di non avere risposta. Le consiglio comunque di inviare un sollecito tramite i canali Inps.

