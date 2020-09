Le notizie sul bonus casa al 110% si susseguono, è tutto pronto per il passaggio della cessione del credito o lo sconto diretto in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software per l’invio della comunicazione telematica e le istruzioni che permettono l’accesso allo sconto in fattura o alla cessione del credito relativi agli interventi posti in essere dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sugli edifici che beneficiano del super bonus al 110% a totale carico del Fisco.

Bonus casa 110% e comunicazione per cessione credito e sconto fattura

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello telematico che può essere inviato telematicamente dal 15 ottobre 2020.

La comunicazione effettuate tramite la procedura dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono transazione tra le parti o atti di cessione dei crediti, ma solo ed esclusivamente una mere comunicazione delle transazioni avvenute (sconto in fattura) o della cessione del credito. La comunicazione ha lo scopo di controllo e di veridicità e delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nella realizzazione dell’intervento.

L’Agenzia delle Entrate è chiamata a monitorare i crediti utilizzati dal cessionario sotto forma di credito di imposta con compensazione nella delega F24 o con cessione del credito a soggetti terzi.

Chi sono i soggetti che devono inoltrare la comunicazione?

I soggetti che hanno diritto alle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), sismabonus per ridurre il rischio sismico, effettuati sulle singole unità immobiliari che possono concedere la cessione del credito a terzi, oppure, ottenere il contributo sottoforma di sconto in fattura, in base a quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 e del 31 luglio 2019.

La comunicazione può essere inviata tramite il servizio di Fiscoline/Entratel nell’area riservata. Quindi, servono le credenziali di accesso.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura attraverso il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

E’ possibile scaricare qui il manuale dell’agenzia con tutte le istruzione per l’invio della comunicazione: manuale utente – pdf

