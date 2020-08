Il decreto Rilancio nell’articolo 121, prevede la possibilità di cedere il credito derivante dal bonus casa al 110%. In effetti, sono tre le modalità con cui il contribuente può sfruttare il bonus a totale carico del Fisco: detrazione nella dichiarazione dei redditi; sconto immediato in fattura e cessione del credito di imposta alle banche o istituti di credito.

Bonus casa al 110% e cessione del credito

Numerose banche si sono fatte avanti: Unicredit, Mps, Intesasanpaolo, Banca Popolare e Credit Agricole, che forniscono ai clienti un’offerta per persone fisiche e imprese che vogliono sfruttare la realizzazione dei lavori con il superbonus al 110% con la cessione di credito.

Analizziamo le offerte delle banche sulla cessione di imposta del bonus casa al 110%

Offerte delle banche

Intesasanpaolo

Si rivolge a privati e aziende con soluzioni personalizzate che permetta di ottenere sconto in fattura cedendo il credito con proposte di finanziamento ad hoc.

Per andare incontro alle imprese che dovranno realizzare i lavori, Intesasanpolo ha stipulato specifiche convenzioni.

Per permettere di accedere alle varie forme di finanziamento ha stipulato un accordo con Confapi. Le linee di credito prevedono:

una piattaforma dedicata per la gestione di tutti i passaggi burocratici (amministrativi, certificazioni per gestire i crediti, ecc.), gestita in collaborazione con Deloite.

possibilità di acquisto credito in formula cessione pro-soluto;

finanziamenti con anticipo contratti;

finanziamenti a 72 mesi con ammortamento fino a 36 mesi (medio e lungo termine);

vari prodotti di leasing e reverse factoring o confirming.

Stipulato anche un accordo con ANCE, che oltre a fornire servizi sopra descritti prevede ulteriori soluzioni innovative.

Unicredit

Si rivolge a privati e aziende, offrendo per la cessione di credito le seguenti proposte:

acquisto crediti fiscali con conto corrente dedicato. Il prezzo d’acquisto del credito è così gestito: per persone fisiche 102 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta; per aziende 100 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta imprese.

apertura di credito a scadenza per anticipo fatture e contratti per la durata massima di diciotto mesi;

BNL

Sta preparando offerte mirate con servizi dedicati a privati e aziende nella cessione del credito. Fornisce anche informazioni sul funzionamento dell’Ecobonus al 110%.

Credit Agricole, Banco popolare e Monte Paschi di Siena

Sul portale rimanda alla normativa dell’Agenzia delle Entrate e ha annunciato che a breve arriverà un pacchetto di offerte ed incentivi per cessione del credito di imposta per persone fisiche e imprese.

Anche Banco popolare e Monte Paschi di Siena hanno prodotti specifici ad hoc per le agevolazioni fiscale sia per imprese che persone fisiche.

