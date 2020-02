Bonus Cultura 18app, ecco la petizione di modifica

Come sappiamo, il Bonus Cultura 18app è stato ideato da parte di Matteo Renzi quando era ancora al governo e rivestiva il ruolo di Primo Ministro. Dopo il suo governo, questa misura fu mantenuta da tutti gli altri che lo seguirono ed ancora oggi è disponibile per chiunque sia diventato un neo diciottenne. Ma Matteo Renzi ha lanciato una petizione mirata proprio a modificare tale misura, attraverso il suo partito “Italia Viva”, e la stessa è arrivata a ben 10.000 adesioni. Detto così sembra addirittura assurdo che il padre, il fondatore di questa misura creata per avvicinare il più possibile i giovani alla cultura modifichi proprio la sua creatura. Vediamo si seguito di chiarire le cose e cosa chiede lo stesso Renzi con tale petizione di modifica.

Matteo Renzi chiede la modifica del Bonus Cultura 18app, perché?

La petizione, cha è arrivata a 10.000 adesioni, lanciata da Renzi, chiede di stingere i tempi e di permettere a tutti i 18enni nati nel 2001 di poter usufruire il più in fretta possibile di tale misura.

Un’altra cosa che viene chiesta è l’aumento dei fondi per chi è nato nel 2002 e che quindi quest’anno compirà i 18 anni, dato che mancano 80 milioni di euro nella Legge di Bilancio.

Questi due punti sono fondamentali perché ad oggi nessuno dei 18enni nati tra il 2001 ed il 2002 ha ancora usufruito del Bonus.

E ancora, estendere tale Bonus anche ai quotidiani digitali, dato che sono sempre pochi gli italiani, soprattutto i giovani, che leggono i diversi tipi di giornali esistenti.

Quindi, sembra una petizione che va a modificare il Bonus non in peggio, ma in meglio e anzi, senza ombra di dubbio, la petizione di modifica fa giustamente pressione al nuovo governo affinché i neodiciottenni possano avere cosa spetta loro.

Non sappiamo con certezza quale sia l’esito della petizione e se la volontà di Renzi diventi concretezza, ma possiamo lasciarvi il link dove poterla firmare:

https://www.italiaviva.it/petizione_18app

