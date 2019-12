Bonus cultura 2019: entro quando va speso l’importo

Il bonus cultura consiste nell’erogazione di 500 euro ai giovani che compiono i 18 anni. Inizialmente erogato per i giovani che hanno compiuto i 18 anni nel 2017, è stato esteso anche per coloro che li hanno compiuti nel 2019. I 500 euro, poi, sono stati estesi anche ai nati nel 2001, che hanno compiuto i 18 anni nel 2019 e potranno richiedere il bonus solo il prossimo anno.

Bonus cultura nato 2000 scadenza

Un nostro giovane lettore ci scrive:

Ho compiuto 18 anni nel 2019, sono nato nel 2000. Ho attivato il bonus cultura all’inizio di quest’anno e volevo sapere entro quando va speso per non perderlo.Alcuni mi dicono che posso spenderlo anche il prossimo anno, altri amici che ne hanno fruito lo scorso anno, invece, mi dicono che devo spenderlo entro la fine del 2019. Chi ha ragione?

I nati nel 2000 che hanno attivato il bonus entro giugno 2019 dovranno procedere a spendere i 500 euro assegnati entro il 31 dicembre 2019. E’ necessario, quindi, che nei prossimi giorni vengano attivati e spesi i buoni relativi al bonus residuo per non perdere quanto erogato.

Si ricorda che con il bonus cultura è possibile acquistare libri, musica, biglietti del cinema, teatro e concerti, ma anche per frequentare corsi di musica e di lingua straniera, per l’acquisto di musica registrata. Si può pagare, infatti, con il bonus cultura, anche l’abbonamento a Spotify, piattaforma molto amata per sentire la musica dai giovanissimi.

Non si possono, invece, acquistare dvd cinematografici e si ricorda che per ogni singolo acquisto non ci sono limiti di spesa. E’ indispensabile, però, sapere che di ciascun bene è acquistabile una sola unità, questo per evitare che il diciottenne acquisti, ad esempio, biglietti del cinema per se e per gli amici.

