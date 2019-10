Bonus Cultura: sarà rinnovato anche per il 2020? Ecco le novità

Il Bonus Cultura è stato introdotto dal governo Renzi, è un’agevolazione riservata ai solo giovani italiani e stranieri, residenti in Italia, che compiono 18 anni. Questo mette a disposizione un importo di 500 euro per l’acquisto di libri, biglietti per mostre, concerti, cinema, musei, aree archeologiche, spettacoli teatrali, Musica registrata. L’acquisto deve avvenire necessariamente tramite l’applicazione 18App dove è possibile registrarsi tramite Spid. All’inizio del 2019, in cui il bonus cultura è stato rinnovato fino al 31 dicembre ed è rivolto ai ragazzi nati nel 2001, si è parlato che dal 2020 il bonus 18enni avrebbe subito delle modifiche. L’obiettivo sarebbe stato quello di estendere tale Bonus anche a progetti nelle scuole dove potranno quindi essere coinvolti anche ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Bonus cultura: verrà prorogato per il 2020?

Fin oggi non è ancora chiaro se il bonus verrà o meno prorogato anche per il 2020 e se le modifiche ipotizzate all’inizio del 2019 saranno applicate. I giovani in questo periodo prestano molta attenzione alle decisioni del Governo al riguardo.

Il bonus viene usato in modo idoneo?

L’utilizzo del bonus 18 anni ha sempre suscitato polemiche, dividendo l’opinione pubblica in due. Chi ritiene che viene usato dei ragazzi in modo improprio, svendendo il bonus per ottenere contati, anche perché è impossibile effettuare controlli efficaci. Chi, invece, lo ritiene uno strumento importante per incentivare i ragazzi alla cultura.

Bonus 18 anni: richiesta di proroga per i 2002

Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, ha che, ribadito che il bonus 18enni è uno strumento che funzione e ciò è dimostrato dalle percentuali di utilizzo per l’acquisto di libri, ben 80% della spesa. Toccafondi con il collega Michele Anzaldi hanno presentato un’interrogazione al governo al riguardo del rinnovo anche per i nati nel 2002 il bonus cultura.

Ad oggi non c’è nessuna conferma al riguardo della proroga del bonus cultura anche per il 2020

