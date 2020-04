Anche se era stato annunciato inizialmente per la metà di aprile, il governo sta ancora lavorando sul decreto che dovrebbe portare liquidità agli italiani con bonus e agevolazioni. Le ultime indiscrezioni, però, lasciano trapelare quelle che saranno le misure contenute nel .

Decreto maggio: tutte le misure

Con il decreto che deve arrivare saranno previsti il bonus figli, il reddito di emergenza, bonus per partite Iva, proroga cassa integrazione, bonus affitti , congedo parentale e bonus baby sitter.

Il decreto che inizialmente doveva essere varato ad aprile, è stato poi rinviato a fine meseper passare al vaglio del voto del Parlamento che, come sappiamo, è fondamentale per il finanziamento delle misure.

Nel nuovo decreto, infatti, per continuare ad affrontare l’emergenza coronavirus sono previste misure importantissime a sostegno dell’economia degli italiani. Vediamo quali.

Il bonus affitti, ad esempio, dovrebbe essere esteso oltre che per le locazioni commerciali anche per quelle non abitative (alberghi, capannoni e forse anche studi professionali). Si sta valutando anche una moratoria per i locali commerciali come ristoranti, bar e pizzerie, ma a quanto sembra è ancora solo in embrione.

Sicura è la proroga, per ulteriori 9 settimane della cassa integrazione per i lavoratori che hanno visto sospendere il proprio lavoro a causa dell’emergenza sanitaria. Previsto, poi, unaumento al bonus partite Iva che dovrebbe passare da 600 ad 800 euro mensili.

A tutto questo dovrebbe aggiungersi, poi, il reddito di emergenza per i nuclei familiari senza reddito e senza sostegni (da cui saranno esclusi i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza) e un mini bonus da riconoscere ai lavoratori sommersi (n nero) in cu rientrerebbero gran parte della colf e delle baby sitter che solitamente lavorano senza contratto.

Il reddito di emergenza, Invece dovrebbe riguardare i lavoratori intermittenti, quelli precari, chi ha finito il sussidio di disoccupazione (allo studio la possibilità di prorogare la Naspi per ulteriori 2 mesi se scaduta in questo periodo di emergenza) stagionali, contratti a chiamata.

Bonus figli

Come abbiamo anticipato il decreto dovrebbe contenere il bonus figli per le famiglie con figli fino a 14 anni il cui importo dovrebbe essere variabile in base all’Isee da 160 a 80 euro.

