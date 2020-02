Bonus di 100 euro per acquistare libri nel 2020, ecco chi può chiederlo

Di recente, si sente molto parlare delle difficoltà che le tante librerie italiane incontrano per poter rimanere aperte. Non a caso, sono tantissime quelle che hanno deciso di chiudere per sempre la loro porta, chiaro segnale di come ormai gli e-book abbiano sostituito la bellezza del libro cartaceo. Negli ultimi 5 anni si contano ben 2300 librerie chiuse. Insomma, un dato davvero scoraggiante per tutti quelli che lavorano coi libri o che semplicemente li amano. Per fortuna, c’è chi ha pensato loro con un Bonus fatto ad hoc, un Bonus creato per il solo scopo di aiutare queste imprese,purtroppo trascurate da noi italiani.

Le librerie chiudono e il governo pensa ad un Bonus di 100 euro, a chi spetta?

Il Bonus di cui vi vogliamo parlare è molo giovane poiché è stato approvato nei giorni scosi, in particolare nel giorno di mercoledì 5 febbraio, da parte della camera.

Il Bonus ha come nome Decreto Salva Librerie ed è dedicato a tutte le librerie indipendenti.

Entriamo nel dettaglio e parliamo di questa misura che a sua volta include il “Bonus Libri”, il quale ha il valore di 100 euro.

Tale Bonus potrà essere usato dalle famiglie che hanno più difficoltà economiche e che quindi potranno comunque recarsi in una libreria ed acquistare il libro di cui hanno bisogno.

Arriviamo al concreto: il Bonus di 100 euro viene presentato sottoforma di una carta elettronica che spetterà solo a tali famiglie.

Come poter usufruire del Bonus Libri?

Ecco subito la risposta: si ha bisogno di un Isee molto basso, di cui non ancora si conosce il limite. Quindi, questo significa che bisognerà aspettare anora.

Il Bonus libri potrà essere utilizzato nel corso di un anno, tenendo presente la data in cui viene rilasciato, e con esso si potrà acquistare sia i libri cartacei, che quelli digitali.

