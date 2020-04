Bonus di 500 euro per le famiglie istituito dalla Regione Campania per l’emergenza coronavirus. Il bando è stato pubblicato su sito ufficiale della Regione e prevede la presentazione dell’ISEE in corso di validità. L’obiettivo e di dare la possibilità alle famiglie di acquistare strumenti informatici utili al bambino/ragazzo per le attività scolastiche e didattica a distanza e sostenere i costi di una baby sitter. La domanda si potrà presentare dal 27 aprile e fino al 7 maggio, sarà istituita una graduatoria tenendo conto dell’età dei figli.

Bando Regione Campania: bonus di 500 euro per le famiglie

Il bando per le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

Il bonus sarà erogato alle famiglie fino ad un importo massimo di 500,00 euro a prescindere dal numero di figli, nel modo seguente:

500,00 euro per ogni nucleo con ISEE fino a euro 20.000,00 (compresi);

300,00 euro per ogni nucleo con ISEE fino a euro 35.000,00 (compresi);

Non cumulabile

Il bonus di 500 euro alle famiglie non è cumulabile con bonus statali della stessa natura. La domanda potrà essere inviata tramite il sito www.conlefamiglie.regione.campania.it dalle 9.00 del 27 aprile alla mezzanotte del 7 maggio. La graduatoria terrà conto del numero dei figli con età inferiore a 15 anni nel nucleo familiare e della minore età del figlio.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato pdf il documento di riconoscimento del richiedente e il modello ISEE aggiornato.

