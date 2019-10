Bonus di 513 euro accesso anche per gli anni 2017/2018, approvazione al Senato

La settimana scorsa vi abbiamo parlato dell’emendamento presentato sull’indennizzo commercianti, chiamato “Bonus di 513 euro” o “Rottamazione licenze” quale indennizzo per chi ha dovuto chiudere l’attività. Questo bonus viene riconosciuto mensilmente è permette di arrivare all’età pensionabile. Le ultime notizie vedono la pubblicazione dell’emendamento che include nella misura anche coloro che hanno cessato l’attività nel 2017/2018. Finalmente parere positivo dal Mef e dalla commissione bilancio, oggi ci sarà l’approvazione in Senato.

Indennizzo commercianti: emendamento: 11.0.18

Matrisciano, Anastasi, Puglia, Campagna, Angrisani, Nocerino, Moronese, Giannuzzi, Trentacoste, Di irolamo, Auddino, L’Abbate, Romagnoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione dell’indennizzo per le aziende che hanno cessato l’attività commerciale)

1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Bonus 513 euro in battuta finale, manca solo l’approvazione in Senato

Esito positivo Mef e commissione di Bilancio, oggi l’approvazione al Senato.

Si legge nel testo approvato: ” Tornando, a seguito di approfondimenti istruttori, su alcuni emendamenti già esaminati dalla Commissione, a rettifica del precedente avviso, dichiara di non avere osservazioni per i profili finanziari, sulla proposta 11.0.18, a condizione che sia espunta la copertura finanziaria, atteso che per l’INPS la proposta non comporta oneri […]

