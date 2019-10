Bonus di 513 euro: accesso anche per gli anni 2017 e 2018

Bonus commercianti di 513 euro per chi chiude l’attività commerciale. L’assegno sarà percepito fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un lettore ci chiede: Desideravo sapere se dopo la circolare di giugno emanata dall’INPS ci sono altre novità visto che da notizie di stampa ho appreso che l’INPS avrebbe emesso altra circolare che avrebbe corretto la decisione di non concedere l’indennizzo ai commercianti che hanno cessato attività nel biennio 2017/2018. Grazie

Bonus di 513 euro: le novità

Sono cambiate molte cose e tutto è stato fermato, ma in una Il Ministero del Lavoro in risposta ad un’interrogazione parlamentare ha riacceso le speranze per tutti i commercianti che hanno chiuso la propria attività nel 2017 e nel 2018, quindi riprendendo l’impegno già preso dal vecchio esecutivo. A giorni si sapranno notizie certe di come l’indennizzo commercianti Indcom rientrerà nel decreto fiscale arginando la confusione creata tra decreto e circolare e facendo rientrare negli aventi diritto anche i commercianti che hanno “rottamato la licenza” negli anni 2017 e 2018. Questo sarà solo una modifica retroattiva della misura, gli altri requisiti richiesti resteranno invariati.

Per approfondimenti a chi spetta il bonus commercianti di 513 quale ponte per raggiungere l’età pensionabile di 67 anni, consigliamo di leggere: Bonus di 513 euro con 57 e 62 anni come ponte per il pensionamento

Bonus commercianti 2017-2018: il Governo né da conferma

