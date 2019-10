Ieri vi abbiamo parlato dei nuovi sviluppi sul bonus commercianti, esattamente si tratta dell’indennizzo commercianti, che viene riconosciuto a coloro che hanno chiuso l’attività, chiamato anche “rottamazione licenze”. Ebbene questo bonus o indennizzo, è dal 1° gennaio 2019 divenuto definitivo senza più proroga anno per anno; la criticità è sorta sui due anni (2017/2018) in cui ila misura non è stata prorogata, e l’attesa di tanta che con la pubblicazione del decreto sperava di poter accedere in quest’indennizzo per quegli anni, è andata in fumo con la pubblicazione della circolare Inps con le disposizioni attuative che escludevano in modo definitivo in quanto non retroattiva.

Bonus di 513 euro: il prossimo passo è vicino

Si era giunti finalmente a qualcosa e il Governo ha cambiato stile passando da lega a Pd. Quindi, tra una confusione ed un’altra si è arrivati ad oggi con le ultime notizie che fanno ben sperare in un allargamento della platea dei beneficiari, includendo gli “esodati” così denominati, degli anni 2017/2018.

Le buone notizie arrivano direttamente dall’onorevole Debora Serracchiani, ha rassicurato i tanti lavoratori che attendevano con ansia notizie. L’Onorevole ha chiesto che la questione possa trovare spazio nel decreto crisi, attualmente all’esame al senato, o nella prossima manovra di Bilancio. Il teso di un emendamento è già pronto e sarà consegnato al Ministro per la sua valutazione. L’onorevole confida che la vicenda si concluda in modo positivo.

Bonus commercianti 2017-2018: il Governo né da conferma

