Bonus di 513 euro nel 2019 fino al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, un lettore ci chiede: Buonasera, ho chiuso attività 07 08 2019 agente commercio, rientro nella rottamazione delle partite iva. Analizziamo cosa prevede la circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019, che detta le istruzioni sulla misura e i requisiti richiesti.

Bonus di 513 euro quale ponte per il pensionamento: beneficiari

La circolare Inps riporta che possono fare domanda dell’indennizzo per chiusura attività esclusivamente i seguenti soggetti:

attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:

gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti per presentare domanda

Possono presentare domanda i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

abbiano cessato definitamente dal 1° gennaio l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);

abbiano compiuto 62 anni al momento della domanda di indennizzo, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;

abbiano versato almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti, all’atto della presentazione della domanda.

L’indennizzo o “bonus di 513 euro” non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

Quindi, in risposta al nostro lettore, gli agenti di commercio rientrano nel bonus di 513 euro quale ponte per il pensionamento, deve verificare se è in possesso dei requisiti richiesti.

Per approfondimenti: Pensione: indennizzo cessazione attività commerciale 2019, importo e domanda

