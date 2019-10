Finalmente ottime notizie per il bonus di 513 euro quale indennizzo ai commercianti che chiudono la loro attività, detto anche “rottamazione licenze”. Ebbene, il 02 ottobre vi abbiamo riportato aggiornamenti importanti che riguardavano le ultime notizie pervenute direttamente dall’onorevole Debora Serracchiani: “ha rassicurato i tanti lavoratori che attendevano con ansia notizie. L’Onorevole ha chiesto che la questione possa trovare spazio nel decreto crisi, attualmente all’esame al senato, o nella prossima manovra di Bilancio. Il teso di un emendamento è già pronto e sarà consegnato al Ministro per la sua valutazione”.

Bonus di 513 euro: in dirittura di arrivo

Notizia arrivata poco fa in redazione: “L’emendamento è stato depositato ed inserito nel decreto crisi, lunedì ci sarà la pubblicazione. Sarà votato il giorno 8 e 9 in senato e poi passerà alla camera e il 3 novembre per diventare legge, siamo in dirittura di arrivo. La misura è ad opera del Movimento 5 stelle: senatrice Matrisciano, Anastasi, Puglia.

Una svolta positiva a tanto lottare, si è fiduciosi che la vicenda finalmente si concluda in modo positivo, includendo coloro che hanno cessato l’attività nel 2017/2018.

