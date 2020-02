Siamo di nuovo qui per affrontare un tema molto delicato e complesso il Bonus commerciante per gli anni 2014-2016. Una lettrice ci ha scritto una lettera con la richiesta di pubblicazione e soprattutto di aiuto. Dopo la pubblicazione della prima lettera per il bonus commercianti che chiedeva l’estensione della misura anche agli anni 2014 – 2016, è stata presentata un’interrogazione in Commissione a cura degli onorevoli: Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo e Moschioni, con la speranza che si arrivi ad una risposta positiva il prima possibile.

Indennizzo commercianti “Bonus 513 euro”: come se non fossi mai esistiti

In queste righe voglio provare a raccontare una storiella assurda che per me è diventata un incubo e la storiella dell’ indennizzo commercianti. La legge 147 del 2013 ha ripreso tutte le chiusure avvenute dal 2009, per poi concludersi il 31 /12/2016. Io, T. A. avendo cessato il 32/12/2015 e avendo maturato l’ eta il 6/01/2017, ho presentato domanda tramite patronato il 14 /02/2017.

Domanda rifiutata perché nel 2017 non vi era proroga, quindi per 6 giorni non sono rientrata. La legge numero 145 dal 30/12/2018 con la circolare INPS numero 77, rendeva strutturale l’ indennizzo per le chiusure avvenute dal 01/01/2019; domanda inoltrata e rifiutata.

L’ emendamento del 2/ 11/2019 numero 128 con la recente circolare numero 4/2020 hanno ripreso gli anni 2017 2018 ma solo per le chiusure ed di nuovo non vi rientro. Quindi ricapitolando dal 2009 e, per sempre dovrebbero stati ripresi tutti gli anni; ripeto io avendo cessato nel 2015, avendo maturato tutti i requisiti a gennaio 2017 mi domando in quale periodo posso essere collocata? E, come me sul gruppo facebook ne siamo ancora una trentina di persone. QUALE BUCO NERO CI HA RISUCCHIATO O INGOIATO COME SE NON FOSSIMO MAI ESISTITI? C’è qualcuno capace di tirarci fuori da questo BUCO ? Ringrazio tutti coloro che provino disappunto per questa vicenda !

