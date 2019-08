Bonus di 513 euro con 57 e 62 anni come ponte per il pensionamento

Il bonus di 513 euro “Indcom” chiamato anche “rottamazione licenza commerciale” consiste in un contributo come ponte per il raggiungimento della età pensionabile di vecchiaia (67 anni). Questa misura nasce nel 2009, prorogata ogni anno tranne nel 2017 e 2018. L’Inps con la circolare n, 77 del 24 maggio 2019 ha fornito chiarimenti sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. La Legge di Bilancio rilancia dopo due anni di fermo, ha reso la misura strutturale, lasciando fuori tutti i commercianti che hanno rottamato la licenza nel 2017 e 2018. La misura non è retroattiva e negli anni che non è stata prorogata i commercianti non possono accedere.

Bonus di 513 euro: come fare domanda

I requisiti richiesti per poter accedere al bonus di 513 euro sono:

uomini almeno 62 anni di età anagrafica, donne 57 anni;

i lavoratori devono essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni, anche non continuativi, alla Gestione dei contributi previdenziale degli esercenti attività commerciali;

bisogna aver cessato l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Bonus commercianti per la pensione, la strada delle ingiustizie non ha fine

In attesa della modifica tramite emendamento

Buongiorno, anche io faccio parte del gruppo , ho chiuso l’attivita’ il 28 dicembre 2018 , e ho tutte le caratteristiche richieste, cosa posso fare per pretendere il giusto ?

Gentile lettore, bisogna attendere che la modifica richiesta tramite emendamento, che prevede l’integrazione nell’attuale disposizione “Indcom” di tutti coloro che hanno effettuato la chiusura di attività nel 2017/2018, sia approvata. Al momento è tutto fermo, si dovrà ricostruire prima il Governo e poi si spera che venga accettata l’emendamento presentato. Noi aggiorniamo i lettori pubblicando ogni novità in tempo utile. Se le fa piacere ci segua e appena esce l’integrazione potrà fare domanda, o ci può ricontattare per sapere se ci sono novità in merito.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062