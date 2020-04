Bonus di 600 euro a rischio: l’Inps non ha i soldi per pagarli

Purtroppo il bonus di 600 può saltare, o almeno non ci sarà per tutti, non ci sono adeguate coperture, l’Inps non ha tutti i soldi, mancano ancora 48 milioni di euro, ma vediamo cosa sta succedendo.

Il bonus di 600 euro è a forte rischio, l’Inps non ha i soldi per pagarlo

Purtroppo per gli italiani, il Governo incassa un altro flop, le coperture per dare il bonus di 600 euro promesso per l’emergenza che ci sta colpendo del Coronavirus, può saltare, non ci sono i soldi all’Inps, mancano ancora 48 milioni di euro.

Fino al 14 aprile le domande ricevute erano state 454.541, ammesse al pagamento 413.455, e da qui l’Adepp (Associazione che racchiude venti Enti Previdenziali e conta 1,6 milioni di professionisti iscritti) si è vista costretta a scrivere al Governo e comunicargli che per la copertura delle domande e per essere accettate, mancano ancora 48 milioni di euro.

Il Governo però si sa bene che in questo mese di aprile è impegnato con spese ancora più esose che sono tipo la cassa integrazione, i sostegni al reddito, i congedi speciali e non ultimo il reddito di emergenza, per finire il bonus destinato agli autonomi che potrebbe lievitare e salire fino ad 800 euro.

Ma che cosa è il bonus 600 euro ‘Cura Italia’ e a chi spetta

Il bonus da 600 euro chiamato “Cura Italia” è una misura prevista dal Governo per sostenere i lavoratori autonomi, le partite Iva e i professionisti la cui attività abbia risentito dell’emergenza dovuta al Coronavirus, ecco chi sono i beneficiari:

Liberi professionisti con Partita Iva attiva dal 23-02-2020 e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’AGO articolo 28 DL

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Lavoratori agricoli operai a tempo determinato

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni

