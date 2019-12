Bonus facciata 2020 con detrazione del 90% in 10 anni

L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2020 contiene numerose novità per i contribuenti e i condomini che potranno pianificare gli interventi di risparmio energetico, di manutenzione edilizia e interventi antisismici. La novità del 2020 è il bonus facciata che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020 e riguarderà le spese documentate riguardanti tinteggiatura o pulitura esterna, finalizzate al restauro della facciata su edifici esistenti.

Bonus facciata 2020 e ubicazione degli edifici

Gli edifici devono essere ubicati in zona A o B, definita zona omogenea, come si evince dal DM 2 aprile 1968 n. 1444. In effetti sono escluse le case ubicate in campagna e isolate.

Gli interventi sono ammessi su:

balconi;

strutture opache della facciata dell’immobile;

ornamenti e fregi.

Non sono ammessi interventi su cavi, infissi e impianti.

Leggi anche: Bonus facciata fino al 90% e credito d’imposta per super e iper ammortamento, le novità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube