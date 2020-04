Per la precisione parliamo della regione Campania dove da oggi 27 aprile sarà permesso presentare le domande per il bonus famiglia di 500 euro per le famiglie residenti aventi un reddito che non supera i 20mila euro. Mentre, per quelle possedenti un reddito non superiore a 35mila euro, il bonus famiglia è di 300 euro. Tale bonus è stato realizzato per l’acquisto di tutti i dispositivi necessari per la didattica a distanza o per il pagamento dei servizi di babysitting. Scopriamo qualcosa di più.

Bonus famiglia, al via le domande da oggi

Per poter usufruire di tale bonus famiglia bisogna avere almeno un figlio con meno di 15 anni al momento del 5 marzo 2020, giorno in cui sono stati interrotti i servizi scolastici.

Ovviamente, lo stesso deve risultare essere iscritto ad un servizio educativo o a una scuola.

Altro requisito è l’essere in possesso di un ISEE fino a 20mila euro necessari per il bonus famiglia di 500 euro e fino a 35mila previsti, invece, per il bonus di 300 euro.

Si possono presentaree le domande in via telematica sul link https://conlefamiglie.regione.campania.it.

Per quanto riguarda i tempi, le domande per il bonus famiglia potranno essere fatte a partire dalle ore 9 del 27 aprile e fino a mezzanotte del 7 maggio 2020.

Per chiunque volesse conoscere ulteriori informazioni è possibile dare un’occhiata al bando direttamente sul sito della regione.

