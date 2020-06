Bonus ferie da 500 euro previsto nel decreto Rilancio, debutta il 1° luglio 2020 come tax credit vacanze. La misura ha come obiettivo quello di incentivare i lavoratori e le loro famiglie di incentivare la permanenza delle ferie in Italia. Negli ultimi giorni è una vera corsa all’Isee, Spid e nuova App che servirà per la richiesta. Vediamo come funziona il bonus ferie da 500 euro e come il Fisco ha previsto la percentuale di detrazione da inserire nel prossimo modello 730.

Bonus ferie da 500 euro: meccanismo contorto

Il bonus da 500 euro ha fatto il suo ingresso con il Decreto Rilancio per incentivare gli italiani a scegliere l’Italia come meta di vacanza e far ripartire il turismo bloccato dalla pandemia Covid-19.

Il meccanismo si presenta un po’ contorto e rischia di non centrare il duplice obiettivo: aiutare strutture ricettive e famiglie.

La prima cosa da fare è procurarsi un’identità digitale (Spid); poi subentra il calcolo dell’Isee che deve essere aggiornato e non deve superare i 40mila euro. Infine, si deve usare l’App per poter accedere al bonus ferie.

Il bonus ferie chiamato anche “bonus vacanze” permette uno sconto di 500 euro per i nuclei familiare da tre componenti in su, l’importo viene riproporzionato e scende a 300 euro per le coppie fino ad arrivare a 150 euro per le persone single.

Come funziona il bonus vacanze da 500 euro

La maggior parte del bonus ferie da 500 sarà utilizzato quale sconto nelle strutture ricettive aderenti, circa l’80% Il restante 20% sarà scaricabile ai fini Irpef nella dichiarazione redditi (730 o Redditi) del 2021.

Criticità riscontrate

Sono state riscontrate almeno cinque criticità: chi va in ferie a giugno non potrà fruire del bonus ferie; le strutture ricettive hanno l’adesione facoltativa e quindi potrebbero fermare la tax credit non aderendo; l’accesso avviene esclusivamente con identità digitale e App e non tutti hanno dimestichezza con il digitale; una misura penalizzante perché esclude le piattaforme telematiche diverse da agenzie di tour operator o agenzie di viaggio. Per finire, anche gli operatori turistici trovano la misura troppo complicata.

