Il bonus figli di 14 anni è stato annunciato dalla Ministra Bonetti che ha dichiarato l’inserimento nel nuovo decreto legge, denominato decreto di aprile ma in effetti uscirà a maggio per le tante difficoltà incontrate; il decreto al momento è ancora allo studio. La Ministra Bonetti ha dichiarato che sarà inserito un bonus figli per i figli fino a 14 anni, che non è ancora in vigore. Dopo la pubblicazione della bozza sono nate polemiche perchè il bonus non è stato inserito, da precisare che non vuol dire che non verrà attuato, per la certezza bisogna attendere l’ufficialità del decreto che ad oggi non è stato del tutto definito, molte misure anche se riportate nella bozza sono ancora in discussione. Analizziamo i requisiti del Bonus figli 14 anni rispondendo anche ai nostri lettori.

Bonus figli 14 anni: requisiti

Il bonus figli fino a 14 anni consiste in un assegno straordinario universale che sarà riproporzionato in base all’ISEE del nucleo familiare:

per redditi ISEE fino a 7.000 euro si riceverà un bonus di 160 euro;

per redditi ISEE tra i 7.000 e 40.000 euro si riceverà un bonus di 120 euro;

per i redditi ISEE sopra i 40.000 euro si riceverà un bonus di 80 euro.

I requisiti per ricevere l’assegno straordinario sono i seguenti:

– un figlio a carico con un’età inferiore a 14 anni;

– soglia di reddito Isee per stabilire l’importo spettanti.

Faq aggiornate

Rispondiamo ai lettori sulle domande in materia di bonus figli 14 anni

1) Siccome mia moglie già percepisce gli assegni per i due bambini sullo stipendio e attualmente io e lei stiamo in cassa integrazione in deroga ne abbiamo diritto anche noi grazie e buonasera

Secondo quando precisato dalla Ministra Bonetti, il bonus figli 14 anni, sarà erogato indistintamente alle famiglie in base alla soglia di reddito sopra evidenziata, quindi, se lei rientra nei parametri, appena la misura sarà ufficiale e l’Inps avrà pubblicato la circolare attuativa, potrà fare domanda.

2) Salve,sono la mamma di una bambina che ha 8 anni, io non lavoro solo marito, mostri redditi Isee 5mila €,come si può fare la domanda per bonus di famiglia?

Deve attendere che la norma sia inserita nel decreto e lo stesso sia pubblicato in Gazzetta Ufficale, poi uscirà una circolare con le istruzioni per fare domanda. Il decreto dovrebbe uscire a momenti, quindi a breve sapremo qualcosa di certo.

3) Ciao, io ho 2 bambini 14-11 anni lavoro solo io devo mandi qui l’Isee?

Bisogna attendere che diventi ufficiale la norma e poi pubblicheranno le istruzioni per fare domanda.

4) Salve ma per la regione del Veneto io abito a Vicenza la domanda bonus figli fino a 14 anni non l’ hanno fatta, non è una domanda per tutte le regioni, qui leggo fino al 7 maggio dove bisogna farla?

Il bonus figli fino a 14 anni è per tutto il territorio nazionale, quindi anche per il Veneto, al momento la misura non è ufficiale, bisogna attendere che venga approvata. La scadenza del 7 maggio si riferiva al bonus figli di 500 euro che ha introdotto la Regione Campania in aiuto alle famiglie.

5) Salve dove posso fare la domanda per i 160€ se adesso sono tutti chiusi gli uffici dei comuni. Grazie

Adesso la domanda non si può fare, bisogna attendere l’ufficialità del bonus figli 14 anni e le istruzioni per fare domanda.

Seguiteci, vi aggiorneremo costantemente sulle novità e su come fare domanda.

