Tantissimi lettori ci stanno scrivendo per avere notizie sul cosiddetto bonus per figli fino a 14 anni, il bonus che avrebbe dovuto erogare alle famiglie dagli 80 ai 160 euro per ogni figlio fino al compimento dei 14. Si tratta dell’annunciato assegno universale con per i figli (che in teoria dovrebbe andare a sostituire l’assegno al nucleo familiare) e che non è stato ideato per far fronte all’emergenza sanitaria per contagi da coronavirus.

Bonus figli fino a 14 anni: non sarà nel DL Rilancio

Anche se inizialmente era stato annunciato che il bonus figli fino a 14 anni sarebbe stato inserito nel DL Rilancio per sostenere le famglie con figli a carico, così non è stato visto che nella bozza di 770 pagine che sta girando in questi giorni della misura non ve ne è traccia. Interrogata in proposito la ministra Bonetti rassicura che continuerà la sua battaglia per vedere l’attuazione della misura in questione. Ma per ora, quindi, non se ne parla.

Moltissimi sono i lettori che in questi giorni stanno scrivendo per chiederci quando potranno presentare domanda per il Bonus figli, quando riceveranno il pagamento o se hanno diritto alla misura. A titolo di esempio riportiamo solo alcune delle mail che stiamo ricevendo:

• Scrivo per mia figlia lei ha due bambini uno 6 anni e una 5 con un isee di 3000 euro RIENTRA??????

• Salve, Vorrei chiedere informazione sul bonus in uscita dei minori sotto i 14 anni….. Io ho 3 figli tutti dotto i 14 anni prenderò la somma x 3???inoltre per capire quale soglia posso prendere devo vedere sull’Isee DOVE c’è la chiamata ISEE CON 2 E SOLO???? GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LA VOSTRA RISPOSTA SALUTI

• Salve chi percepisce il reddito di cittadinanza, a diritto a bonus di figli minori di 14 anni? Io o due. Grazie

Purtroppo non ci sarà nessun Bonus figli nell’immediato e ci dispiace infrangere le speranze di quanti già stavano contando sull’entrata annunciata come ipotesi e riportata quasi come certezza dai molti media e siti web.

Nella bozza del prossimo decreto il Bonus figli non è stato inserito. Ma se la Ministra Bonetti proseguirà la sua campagna in tal senso il bonus universale per i figli potrebbe essere approvato già a partire dal 2021. Basta avere pazienza, quindi.

