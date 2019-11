Bonus per fotovoltaico e portale dell’autoconsumo non ancora operativo. La legge di Bilancio 2020 dovrebbe riconfermare i vantaggi per l’installazione di un impianto fotovoltaico. In particolare, per le imprese è previsto il super ammortamento, mentre per i privati il bonus del 50% per la ristrutturazione.

La novità del 2020, riguarda l’introduzione da parte del Gse del portale dell’autoconsumo, con lo scopo di mettere a disposizione le competenze aziendali maturate negli anni nel settore del fotovoltaico e condividerle in maniera accessibile e fruibile a tutti.

In questo modo si avranno più informazioni a disposizione e le pratiche saranno facilmente accessibili a tutti.

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla detrazione per impianti fotovoltaici

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062