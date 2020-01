Sarà erogato il bonus nido 2019 nei prossimi giorni solo se la domanda è completa. Ad avvisare tutti i richiedenti il bonus nido è un messaggio pubblicato su Facebook alla pagina Inps per la famiglia. Il messaggio avvisa che saranno erogati i bonus nido 2019 la cui domanda risulta completa di documentazione e conforme alle disposizioni Inps. Inoltre, il messaggio ricorda che chi non è riuscito a presentare le fatture relative alle domande presentate, può ancora farlo nel modo seguente:

entro fine gennaio per gli asili nido privati;

entro fine marzo per gli asili nido pubblici.

Domanda nel 2020

Per il bonus nido 2020, non è possibile inoltrare ancora la domanda in quanto non sono ancora pervenute le disposizioni della norma contenuta nel Decreto di Stabilità.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 che all’art. 1, cc. 343 e 344 prevede un incremento per alcune fasce di ISEE. Inoltre, l’incentivo asilo nido diventa strutturale e non bisognerà aspettare ogni anno la proroga.

La legge di Bilancio 2020 stabilisce un incremento dell’importo per alcune fasce Isee, ed esattamente le nuove fasce saranno così articolate:

un importo di euro 3.000 per i nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro;

un importo di euro 2.500 per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 a 40.000 euro;

oltre i 40.000 rimane 1.500 euro.

Il bonus viene riconosciuto solo per i primi sei mesi di effettiva frequentazione dell’asilo nido da parte del bambino. L’importo massimo del bonus, in base alla fascia Isee, quindi, sarà corrisposto soltanto alle famiglie che certificheranno l’effettiva frequenza dell’asilo nido per 12 mesi l’anno da parte del figlio.

Non appena perverranno nuovi aggiornamenti con le date e le modalità della nuova domanda, vi informeremmo.

Ti potrebbe interessare anche: Bonus bebè per tutti: 3 importi diversi, niente limiti di reddito

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube