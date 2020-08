Il bonus baby sitter si trasforma in bonus nonni quando sono i nonni che si occupano dei nipoti a patto che non siano coabitanti. La novità è entrata in vigore nel decreto Rilancio che ha aumentato l’importo fino a 1.200 euro e ha allargato l’utilizzo estendendolo ai centri estivi e alla possibilità di pagare i nonni per la loro prestazione. Lunedì 31 agosto scade il termine per presentare domanda attraverso il portale Inps. Va ricordato che il pagamento della prestazione avviene attraverso il Libretto di famiglia. Il Bonus è stato istituito dal Governo per fronteggiare lo stato di emergenza e venire incontro ai lavoratori.

Bonus nonni: i dipendenti pubblici possono presentare domanda?

I dubbi sulla possibilità di presentare domanda sono tanti e infatti, dalle ultime stime, risulta che le domande presentate sono di gran lunga inferiore all’aspettativa. Un lettore ci pone la seguente domanda: “Buongiorno, mia moglie e’ una docente statale e io un dipendente Comunale quindi siamo entrambi dipendenti pubblici. Volevo avere la conferma che entrambi NON possiamo fare domanda per il cd “Bonus Nonni”. Il Decreto Cura Italia e il Rilancio spiegano bene per i dipendenti privati e meno chiaramente per quelli pubblici.Grazie tante.”

Beneficiari del bonus baby sitter

Possono beneficare del bonus baby sitter o bonus nonni le seguenti categorie di lavoratori:

dipendenti nel settore privato

lavoratori autonomi iscritti all’INPS

lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS

lavoratori autonomi iscritti alle casse previdenziali professionali.

Sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego ad eccezzione dei settori determinanti durante l’emergenza Covid -19 e non hanno potuto sospendere l’attività lavorativa, esclusi i lavoratori in smart working.

Quindi, la risposta alla sua domanda è negativa, le confermo che sia lei che sua moglie non potete presentare domanda del bonus nonni perché non rientrate nella categoria lavorativa dei beneficiari che possono accedere al contributo

