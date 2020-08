Bonus nonni poco richiesto, lunedì 31 agosto scade il giorno ultimo per presentare le domande di bonus bay sitter fino a 1.200 euro che con la nuova rivisitazione nel decreto Rilancio, può essere utilizzato anche per i nonni che si occupano dei nipoti, a condizioni che non siano coabitanti.

Bonus nonni nel Dl rilancio

Il Dl Rilancio ha modificato il bonus baby ampliando la platea e la funzionalità della prestazione. Il bonus è stato aumentato a 1.200 euro rispetto ai 600 euro per figli inferiori a dodici anni. Il bonus baby sitter può essere trasformato in bonus nonni.

I nonni possono essere remunerati se si occupano della custodia dei nipoti a patto che il soggetto prestatore (nonno o nonna) non sia convivente con il lavoratore o lavoratrice richiedente del contributo.

Il bonus nonni o baby sitter viene riconosciuto attraverso il libretto di famiglia. Anche i pensionati possono prestare servizi di custodia attraverso prestazioni di lavoro occasionale e remunerate attraverso il Libretto di Famiglia, anche in questo caso il soggetto che richiede il bonus non deve essere convivente.

Sono escludi dal diritto al bonus baby sitter le prestazioni rese da coloro che hanno la responsabilità genitoriali, sono compresi in questa categoria i genitori non conviventi, divorziati o separati.

Le domande presentate non soddisfano le aspettative

Gli ultimi dati in possesso dell’Inps parlano di domande per un milione e 170mila, per un importo complessivo di euro 884,9 milioni.

L’Istituto previdenziale comunica che sono state accolte 742.718 domande, di queste, 669.950 con pagamento già disposti, mentre 476 milioni di euro sono stati pagati.

Il bonus nonni viene bonificato dopo che il genitore ha effettuato l’approvazione tramite il Libretto di famiglia.

Secondo fonti il bonus nonni ha disatteso le prospettive, secondo l’Istat, quando entrambi i genitori lavorano nel 60 per cento dei casi vengono lasciati ai nonni fino ai due anni. Sembrerebbe che le famiglie non hanno fatto richiesta del bonus nonni.

Questo bonus nonni terminerà superata la fase di emergenza.

