Il bonus per servizi di baby sitter può essere usato anche per il nonno o nonna che si occupa dei nipoti, da qui nasce il nome bonus nonni. L’Inps con la circolare numero 73 del 17 giugno 2020 specifica i limiti e i requisiti per aderire alla misura attraverso il Libretto Famiglia nell’apposita sezione dedicata sul portale Inps.

Bonus nonno o nonna: la prestazione incide sul reddito?

Una lettrice ci chiede se il compenso riconosciuto ai nonni per la prestazione di custodia prestata per i nipoti si cumula sul reddito annuale dei pensionati. Analizziamo cosa prevede l’Inps in base alla circolare con le modalità attuative pubblicata.

Il quesito: “Buongiorno via scrivi per porvi un quesito

Ho richiesto il bonus baby Sitter ho ricevuto e mi è stato accreditato sul libretto di famiglia.

L’importo di 1200 euro dovrei utilizzarlo pagando mio suocero pensionato.

Mi chiedevo…Ma questo importo a mio suocero fa reddito oltre alla.pensione?

Grazie per il supporto”

Bonus nonni: il reddito esente da tassazione

Il bonus nonni, così chiamato quando viene riconosciuto la prestazione ai nonni, viene riconosciuta sotto forma di prestazione occasionale.

Le modalità di fruizione del bonus per servizi di baby sitting svolto dai nonni in questo caso, prevede l’utilizzo del Libretto di famiglia (Dl 50/2017 articolo 54). Sia il genitore beneficiario che l prestatore del servizio (in questo caso il nonno o la nonna) devono registrarsi entrambi sulla piattaforma.

La circolare Inps numero 73/2020, ha precisato che qualora i nonni non sono conviventi e si occupano dei nipoti, possono beneficiare della prestazione remunerata attraverso il Libretto famiglia.

Sempre la circolare Inps in riferimento articolo 54 – bis al comma 4, specifica che i proventi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per le modalità di fruizione del bonus è possibile trovare qui video e spiegazioni: Bonus baby sitter e libretto di famiglia: le istruzioni Inps per fare domanda, successivamente la circolare Inps numero 73 del 17 giugno ha ampliato l’importo e anche le modalità di fruizione del servizio, ai centri estivi e ai nonni. È possibile consultare qui la: circolare Inps numero 73/2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube