Siamo agli sgoccioli, scade il 16 settembre il termine per il versamento delle imposte. È poco prima della scadenza per gli esercenti attività di impresa, arte e professione arriva il codice da utilizzare per fruire del bonus pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito, ecc.).

Il codice istituito dall’Agenzia delle Entrate permette di utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato che riguarda le commissioni sostenute e addebitate dalle banche per fra fronte alla trasmissione effettuate dai consumatori finali che si sono avvalsi del sistema di pagamento elettrico, con decorrenza dal 1° luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione numero 48/E/2020, dove indica il codice tributo “6916”.

Leggi anche: Rimborsi da dicembre per chi paga con bancomat o tramite App

Quando e come spetta il Bonus pagamenti elettronici

Il bonus pagamenti elettronici sotto forma di credito di imposta è riconosciuto a coloro che esercitano attività di impresa, arte e professione, spetta per le commissioni dovute in relazione alla cessione di beni o servizi resi nei confronti dei consumatori finali dal 1° luglio 2020. Possono fruire del credito di imposta di queste spese a condizione che i ricavi e i compensi inerenti all’esercizio dell’attività, relativi all’anno di imposta precedente, ammontino ad un valore non superiore a euro 400.000.

Il bonus pagamenti elettronici è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione di credito di imposta a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Il modello F24 che riporta il codice “6916” con la compensazione, deve essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena l’annullamento dell’operazione e quindi del bonus pagamenti elettronici.

Il codice tributo: “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici”

Bisogna esporre il codice nella sezione “Erario” e inserire l’importo da portare in detrazione nella colonna “importi a credito compensati”.

Da compilare anche i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione bancaria per la transazione del pagamento elettronico che da diritto al credito di imposta.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube