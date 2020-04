I pensionati che percepiscono le pensioni minime, ricevono un assegno di euro 515 euro e coloro che ricevono l’assegno sociale percepiscono 459,83 euro; somme molto basse per sostenere le spese e vivere una vita dignitosa in tempo di Covid-19. Ci sono alcune regioni nel caso specifico la Regione Campania, che viene incontro ai cittadini aiutandoli a fronteggiare questo difficile momento di emergenza sanitario ed economico da coronavirus.

Pensioni minime fino a 1.000 per maggio e giugno

Dopo il bonus di 500 euro per le famiglie con figli fino a 15 anni per dare la possibilità di comprare tablet, pc e materiale didattico per permettere di continuare a studiare anche da lontano. Dopo i buoni spesa per le famiglie che ne fanno richiesta, la Regione Campania aiuta i pensionati che percepiscono una pensione minima e sono in gravi difficoltà economiche.

La Regione Campania per i mesi di fine maggio e inizio giugno verserà un contributivo integrativo sull’assegno sociale mensile pagato dall’Inps. Questo contributo è finanziato dalla Regione Campania e rientra nel piano straordinario per stanziamenti fino a 604 milioni messi in atto dal Governatore Vincenzo De Luca.

Integrazione fino a 1.000 euro per marzo e aprile 2020

Nel dettaglio, le integrazioni sulle pensioni minime saranno per i mesi di marzo e aprile 2020. I beneficiari di questa misura sono i pensionati titolari di pensioni sociali e assegni sociali.

Chi percepisce una pensione inferiore a 1.000 euro riceverà un contributo ad integrazione per arrivare alla somma di mille euro.

Questa misura è stata stabilita per permette ai pensionai di sostenere le spese per farmaci, consegne a domicilio della spesa, acquisto di guanti e mascherini, pagare assistenza sociosanitaria, acquisto di guanti e mascherine, acquisto di strumenti informatici.

Bonus 500 euro per figli fino a 15 anni

Oltre al bonus pensioni minime, la Regione Campania in aiuto alle famiglie con figli fino a 15 anni, ha stabilito un bonus di 500 euro. È possibile presentare la domanda fino al 7 maggio e ricevere un bonus di 500 euro. I beneficiari sono coloro che hanno una soglia ISEE secondo i seguenti parametri:

500,00 euro per ogni nucleo con ISEE fino a euro 20.000,00 (compresi);

300,00 euro per ogni nucleo con ISEE fino a euro 35.000,00 (compresi).

Per inviare la domanda, consultare qui le istruzioni: Bonus 500 per figli fino a 15 anni

