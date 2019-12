Bonus rottamazione auto tra 500 a 1.500 euro, approvato il decreto clima

Approvato in via definitiva il decreto clima che prevede il bonus rottamazione auto per le auto di classe Euro 3 o i motocicli fino a Euro 2, con un importo minimo di 150 euro a un massimo di 1.500 euro. Analizziamo in breve di cosa si tratta e ci sono i beneficiari del bonus.

Bonus rottamazione auto

Contenuti nel decreto una serie di programmi sperimentali per sostenere la transizione energetica. Tra questi vi è il “buono mobilità” ossia un contributo, che varia tra 500 e 1.500 euro, ai soggetti che decideranno di rottamare un’auto fino alla classe Euro 3 o motocicli fino a Euro 2 o Euro 3 a due tempi e acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale o biciclette o utilizzare i servizi di mobilità condivisa.

Saranno poi previsti fondi alla sperimentazione di mezzi ibridi o elettrici per il trasporto scolastico e alla riforestazione nelle città metropolitane. Inoltre, i parchi nazionali diventeranno Zone economiche speciali, con la possibilità di agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività ecocompatibili.

Monopattini elettrici

Novità anche per i monopattini elettrici che con un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2020, prevede che siano equiparati alle biciclette, se saranno in regola quanto a potenza e velocità.

Emendamenti legge di Bilancio 2020

La legge di Bilancio 2020 si presenta con numerosi emendamenti, novità importanti per le aziende e le innovazioni, infatti si segnalano: sostituzione dell’iper ammortamento con un credito d’imposta, credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e per innovazioni tecnologiche, agevolazioni attività legate al design, ingresso di una percentuale femminile più ampia nei consigli di amministrazione e collegi sindacali, prelievi erariali sulle new slot, modifica del bonus facciata e infine una novità attesa dai molti lavorati disoccupati che riguarda l’indennità Naspi e liquidazione anticipata.

