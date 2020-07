Bonus sociale entro il 31 luglio ultima data per fare domanda e rinnovare lo sconto in bollette, la domanda senza Covid doveva essere trasmessa tra il 31 marzo e il 31 maggio 2020, prorogata la scadenza per coronavirus al 31 luglio 2020.

Bonus sociale con scontro bollette: luce, acqua e gas

Si tratta dell’ultima proroga adottata dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) comunicata a fine aprile per il rinnovo delle domande del bonus sociale che prevede lo sconto nelle bollette della luce, gas e acqua per le famiglie in condizioni disagio economico e per i nuclei familiari numerosi. Quindi, non ci saranno più proroghe per le domande di rinnovo, l’ultima data utile per inviare la domanda è il 31 luglio.

Chi può chiedere il bonus sociale

Dal prossimo gennaio 2021 il bonus sociale diventerà automatico, come prevede il decreto fiscale, l’iter per la richiesta e per il rinnovo del beneficio non subirà cambiamenti. Non tutti possono accedere il bonus sociale con sconto in bollette di luce, acqua e gas, bisogna rientrare nelle seguenti categorie:

Isee non superiore a euro 8.265 o con almeno quattro figli a carico fiscalmente e indicatore Isee non superiore a ventimila euro: oppure nucleo familiare con reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, e ancora nei casi di grave patologie che prevedono l’assistenza con apparecchiature elettromedicali indispensabili per la vita.

I soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza hanno diritto al bonus sociale con lo sconto in bollette luce e gas, anche con indicatore Isee superiore a euro 8.265. Per lo sconto nella bolletta dell’acqua l’indicatore Isee deve sempre rientrare nella soglia di euro 8.265.

Come fare domanda

Per richiedere il bonus sociale, bisogna presentare domanda presso il Comune di appartenenza o se previsto, un altro designato al Comune, utilizzando appositi moduli. Tutti i soggetti anche i possessori di reddito di cittadinanza devono fare la domanda con le stesse modalità degli altri soggetti.

Al modulo dev’essere allegato un documento di riconoscimento, l’attestazione Isee in corso di validità. I soggetti titolari di reddito o pensione di cittadinanza dovranno indicare anche il numero di protocollo o attestazione che attesti la titolarità del beneficio.

