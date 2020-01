Bonus TV da 50 euro: modulo di domanda scaricabile

Dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile fruire del cosiddetto bonus TV che permette di ricevere uno sconto fino a 50 euro sull’acquisto du un nuovo televisore capace di captare il nuovo digitale terrestre, o di un nuovo decoder con tecnologia tv Dbd T2.

Bonus TV

Dal 1 luglio 2022 gli attuali televisori, se non dotati di tecnologia tv Dvb T2, non riusciranno più a ricevere i canali televisivi poichè si passa al nuovo digitale terrestre che assicura una migliore copertura e una migliore qualità di immagine e suono.

Proprio per venire incontro alla popolazione che sarà, quindi, costretta a cambiare apparecchio televisivo o decodere è stato stanziato il bonus Tv fino ad un massimo di 50 euro, un contributo per chi tra dicembre 2019 e dicembre 2022 acquisterà un nuovo televisore o un nuovo decoder dotati della nuova tecnologia.

Il Bonus è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 ed è entrato in vigore lo scorso 18 dicembre. Prevede la possibilità dello sconto, fino ad un massimo di 50 euro, soltanto per le famiglie con Isee non superiore a 20mila euro.

Per accompagnare le famiglie a basso reddito al cambiamento, quindi, è stato previsto questo bonus di cui potranno fruire i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti in Italia

avere una dichiarazione Isee pari o inferiore a 20mila euro

acquisto di un televisore o un decoder con nuova tecnologia

Si precisa che per ogni nucleo familiare è possibile ottenere un solo sconto di 50 euro.

Il bonus va richiesto direttamente al venditore presentando la dichiarazione sostitutiva in cui il beneficiario dichiara che il ucleo familiare rientra nelle soglie di reddito Isee stabilite per il Bonus TV e che lo stesso nucleo familiare non ha già fruito dello sconto in questione.

Per il bonus sono stati stanziati 25milioni di euro e, quindi, anche se il bonus in teoria dura 3 anni si potrà usufruirne solo fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Potete scaricare, qui di seguiro, il modello da presentare al venditore per poter fruire del bonus TV domanda-bonus-TV-decoder

