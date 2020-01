Bonus TV solo per alcuni decoder e televisori, elenco completo

Il Bonus TV consiste nel riconoscimento di 50 euro per l’acquisto di un decoder di ultima generazione. Se il prezzo del decoder è inferiore a 50 euro non si paga nulla. Il bonus non è concesso per tutte le TV. Sono considerati tv e decoder che hanno la tecnologia DVB-T2 HEVC.

Elenco dei decoder disponibili

Ecco un elenco dei decoder disponibili in base alla marca:

HUMAX, Modello HD-6400S – Tivumax Pro;

i-CAN, Modello T260;

OPENTEL, Modello UHD 4000 TVS;

HUMAX, Modello HD-6400S – Tivumax HD;

METRONIC, Modello TIVUSAT – ANDROMEDA 3.1

TREVI, Modello HE 3375 TS;

HUMAX, Modello HD-6400S – Tivumax Easy.

Elenco delle TV disponibili

Ecco, alcune delle televisori disponibili in base alla marca:

PHILIPS, Modello 32PHS4354/12;

TREVI, Modello LTV 4008 SMART;

DIGIQUEST, Modello SMARTTVEDGE32 TV;

MAJESTIC, Modello DVX-262D;

LG, Modello 75SM9900PLA.EAU;

LG, Modello 82UM7600PLB.EAU;

SMART TECH, Modello LE-1919TS.

Bonus Tv come ottenere lo sconto

Per avere lo sconto bisogna scaricare il modulo sul sito del Ministero per autocertificare il diritto al bonus TV di 50 euro. Dopo aver effettuato quest’operazione, bisogna consegnare al rivenditore il modulo compilato unitamente alla copia di un documento di indentità in corso di validità. In questo modo si otterrà immediatamente lo sconto di 50 euro sull’acquisto.

Attenzione a non fornire, sull’autocertificazione, informazioni mendaci poichè saranno compiute verifiche sulle dichiarazioni per accertarsi che siano veritiere. In caso di dichiarazioni false i furbetti dovranno non solo restituire il corrispettivo dello sconto ma anche rispondere del reato di falsa dichiarazione.

