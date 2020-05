Bonus verde per la casa al 110% nel prossimo decreto che dovrebbe uscire entro la fine della settimana. Un decreto legge da 55 miliardi atteso da lavoratori, famiglie e imprese. Il nuovo decreto è ancora pieno di incertezza, troppi gli attriti nella maggioranza. Il premier Conte ha ammesso che non è possibile dare certezze, salvo precisare che: “i prossimi sostegni economici per cittadini e lavoratori saranno più rapidi e sostanziosi di quelli di marzo e aprile”. Lo scontro verte sul reddito di emergenza tra Italia Viva e M5S e sulla regolarizzazione in Italia di 600 mila migranti.

Bonus verde per la casa fino a 110%

Il decreto che tarda ad arrivare è urgente, in quanto contiene interventi per categorie sociali e settori che non hanno beneficiato di nessuna misura. Tante novità anche nel campo dell’edilizia, che prevede un credito d’imposta del 110% per chi effettua interventi antisismici e green.

Inoltre, un privato che vanta un credito di 110% potrà cederlo come sconto all’impresa che effettua i lavori, che potrà decidere a sua volta di cederlo a un valore lievemente inferiore.

Allo studio anche l’ampliamento delle detrazioni fiscali al 100% sui lavori di ristrutturazione nelle abitazioni nel periodo 2020 o 2021. con l’introduzione ampliato di questo bonus di ristrutturazione al 100%, i contribuenti potrebbero recuperare tutti i costi supportati per il rifacimento della casa, che vanno dalle spese della messa in sicurezza della casa fino al perfezionamento sotto il piano energetico.

Le percentuali di detrazione fiscale, non sono state ancora definite, si prevede che potrebbero superare il 100% fino a toccare il 120%, in virtù dell’opera che si andrebbe a ottimizzare.

Bonus di 500 euro per bici e monopattini

Il bonus per bici e monopattini potrà arrivare fino a 500 euro e sarà riservato alle città metropolitane e alle aree urbane con più di cinquantamila abitanti.

Un aiuto anche per le imprese che hanno subito un forte calo di fatturato , si prevede un fondo perduto per riattivare le imprese sul mercato. Tra i bonus si evidenzia anche il bonus vacanze per rilanciare le strutture ricettive italiane.

