Borracce richiamate e pericolose Contigo Kids: sono in vendita su Amazon

Famoso marchio Contigo ritira borracce vendute su Amazon per rischio soffocamento

Dagli Stati Uniti è arrivata una comunicazione mettendo in allarme tutti coloro che sono possessori delle borracce Contigo, ne sono state ritirate circa 6 milioni, il rischio è quello di soffocamento causato dal distaccamento del tappo dalla bottiglietta, in pericolo molti bambini che la posseggono e la usano.

Nel 2019 la società aveva fornito dei coperchi sostitutivi in quanto già difettosi e richiamati, ma si sono rivelati anch’essi difettosi e pericolosi. Il prodotto in questione in allerta è precisamente Contigo Kids e sono le borracce lavabili. Per ora le segnalazioni arrivate alla società sono circa 500, e circa una cinquantina di questi casi si sono rivelati fatali in quanto il tappo che si era staccato è stato trovato in bocca ai bambini.

Le bottiglie interessate dell’allerta sono vendute anche sul portale e in Italia di Amazon, sono vendute in tre dimensioni e quattro colori, sia in confezione da due che in confezione da tre bottiglie.

Si raccomanda di fare molta attenzione se le borracce sono usate da bambini, non fategliele usare sono molto pericolose, il tappo si può staccare e rimanere in bocca. Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di lasciare, per evitare rischi, perdere totalmente queste borracce, la base e il beccuccio sono di silicone trasparente e i coperchi sono neri.

