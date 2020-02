Bosch afferma che i veicoli autonomi sono pronti

Bosch ha affermato che il ritardo nell’introduzione di veicoli autonomi è dovuto a una “giungla di burocrazia” e un’ondata di scetticismo del consumatore, oltre ai limiti tecnologici dei sistemi. Lo ha riferito Autocar. Il vicepresidente senior della divisione per la guida automatizzata, Kay Stepper, ha dichiarato al magazine britannico che i suoi ingegneri hanno già eliminato gli ostacoli tecnologici. “Dobbiamo distinguere tra problemi tecnici e non tecnici. Al momento possiamo onestamente affermare dal punto di vista tecnologico, hardware e software che abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno per implementare tecnologia autonoma domani.”

Nonostante i progressi, nel 2020 non sono disponibili sul mercato veicoli autonomi. “I principali ostacoli sono quelli non tecnici, come il quadro normativo in diverse regioni. È molto diverso in Europa che in Cina o negli Stati Uniti, e ciò avrà un grande impatto sui tempi del lancio. ” Ha aggiunto che i legislatori americani sono più favorevoli a questa tecnologia rispetto ad altri.

L’accettazione da parte dei consumatori è probabilmente uno dei maggiori ostacoli che gli addetti ai lavori devono affrontare. “Sono entusiasta della guida autonoma e molti dei nostri clienti lo sono, ma non tutti lo sono. C’è un buon livello di animosità in alcune parti della popolazione. Alcuni hanno difficoltà ad accettare la guida autonoma come una realtà di tutti i giorni. ”

Per quanto riguarda una linea temporale, il VP ritiene che le auto a guida autonoma arriveranno sulla strada solo entro il 2025, ma anche allora non saranno onnipresenti. Tuttavia, ha affermato che i servizi di trasporto passeggeri e il trasporto commerciale sono due dei settori più adatti alla tecnologia.

