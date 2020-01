Bosch utilizza l’intelligenza artificiale per eliminare l’abbagliamento solare

Bosch ha progettato una nuova visiera innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per bloccare il riverbero del sole dagli occhi del guidatore. Nel corso dell’ultimo secolo, le tecnologie automobilistiche hanno fatto passi da gigante ma c’è un componente su ogni nuova auto che è rimasta la stessa per decenni: la visiera. L’ innovativa visiera virtuale di Bosch ripensa questa componente. La visiera virtuale di Bosch viene presentata al CES 2020 di Las Vegas dove ha già ricevuto il premio Best of Innovation CES.

Questa in poche parole è costituita da un singolo pezzo di pannello LCD trasparente e presenta una fotocamera rivolta verso il conducente che utilizza il software di rilevamento e rilevamento del volto AI per determinare esattamente dove il bagliore del sole colpisce il viso del conducente.

Un algoritmo analizza quindi la vista del guidatore e utilizza la tecnologia a cristalli liquidi per scurire solo la sezione della visiera richiesta per bloccare il bagliore del sole dagli occhi del guidatore.

Adesso Bosch sta parlando con alcune importanti case automobilistiche per portare sul mercato la sua nuova tecnologia. Non sappiamo se al momento qualche casa automobilistica abbia già manifestato interesse.

