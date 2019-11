Bottas minaccia Hamilton: ecco cosa ha detto il finlandese

Mentre la Mercedes ha brindato all’ennesimo trionfo con il doppio titolo nel 2019, Valtteri Bottas ha fatto sapere a Lewis Hamilton che dovrà affrontare una lotta più dura per assicurarsi un altro campionato nel 2020. Bottas è stato lo sfidante più vicino a Hamilton quest’anno, ma ha perso tutte le sue speranze al Gran Premio degli Stati Uniti, quando Hamilton ha matematicamente conquistato il mondiale piloti nonostante il finlandese abbia vinto la gara.

Bottas sfida Hamilton: “Il prossimo anno il mondiale sarà mio”

Hamilton in USA è arrivato secondo, un risultato che gli ha garantito matematicamente la vittoria del titolo, grazie alle 10 gare vinte finora quest’anno. In occasione dei festeggiamenti di Mercedes nelle sue fabbriche a Brackley e Brixworth questa settimana, Bottas si è rivolto a Hamilton sfidandolo per la prossima stagione. Il pilota finlandese pensa che il 2020 possa essere l’anno giusto per lui per conquistare la vittoria nel mondiale di Formula 1.

Vedremo dunque se davvero il pilota finlandese alla sua quarta stagione alla Mercedes riuscirà finalmente a rappresentare un vero pericolo per il compagno di squadra Lewis Hamilton. Quest’ultimo il prossimo anno proverà a agguantare Michael Schuamcher provando a conquistare il suo settimo titolo piloti in Formula 1. Dunque per Bottas sarà difficile riuscire a trionfare nel mondiale viste le forti motivazioni che spingono il compagno.

