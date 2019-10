Boxe, Scardina vs Achergui: è il giorno della sfida

Boxe, Scardina – Achergui sarà il match del mese per gli appassionati di pugilato. E l’incontro andrà di scena questa sera al Palalido di Milano, in diretta streaming televisiva su Dazn.

Boxe: Scardina – Achergui: la difesa del titolo

Daniele Scardina, in serata dovrà difendere il titolo di campione internazionale IBF dei supermedi contro Ilias Achergui, campione del Belgio, che lo sfiderà per sfilargli la cintura. Si preannuncia un match combattuto per la lunghezza delle 10 riprese (numero totale). Il match andrà in onda alle ore 19,30 su Dazn. Un evento che probabilmente troverà un buon riscontro di appassionati fedelissimi e non.

Boxe: Scardina e Diletta Leotta

E’ singolare anche il fatto che molti hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma, parlando del nome del campione pugilistico Daniele Scardina e quello della conduttrice Diletta Leotta, immortalati assieme in diverse foto nel recente passato, in particolare nell’ estate appena trascorsa. Sarà proprio Diletta Leotta a condurre la presentazione dell’incontro, lei che è reginetta di Dazn, dove l’incontro sarà trasmesso.

Il programma di stasera, 25 ottobre comprende altri cinque combattimenti: l’imbattuto alfiere del knock out Maxim Prodan (17-0 e 1 pari con 14 ko) sfiderà il gallese Tony Dixon (12-2 con 3 ko) per il titolo internazionale Ibf dei pesi welter. Il peso supermedio Ivan Zucco (9-0 con 8 ko) sfiderà il moldavo Vadim Gurau (6-5) che lo scorso marzo ha battuto a sorpresa Alessandro Goddi. Sarà un buon test per Ivan Zucco.

