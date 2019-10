Brescia – Inter aprirà la 10^ giornata di serie A, come anticipo serale questa sera alle ore 21. Entrambe le squadre arrivano da un risultato non esattamente positivo nell’ultima giornata, vediamo come si apprestano al match e quali saranno le probabili formazioni.

Brescia – Inter: probabili formazioni e pronostico

L’Inter di Conte avrà assolutamente bisogno di prendere i tre punti e mettere così pressione alla Juventus, che mercoledi sera affronterà il Genoa, allo Stadium. Una gara in cui l’ Inter deve cercare il sorpasso, anche se potrebbe durare solo 24 ore, il tempo che anche la Juve faccia la sua gara. Il Brescia, tuttavia, potrà contare sul suo pubblico e sulla necessità di fare punti per alzarsi dalla classifica poco positiva. L’ Inter potrà contare sul rientro di Asamoah e sul momento positivo di Candreva e Lautaro per prendersi i tre punti preziosissimi, ma attenzione al team di Balotelli e compagni. Le statistiche dicono, comunque che il Brescia ha vinto solamente tre delle 22 gare interne di Serie A contro l’Inter, l’ultima nel 2001: completano il bilancio otto successi nerazzurri e 11 pareggi. Vediamo dunque, le probabili formazioni.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All.: Corini Indisponibili: Torregrossa, Martella, Magnani, Dessena, Chancellor Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte Indisponibili: Sanchez, D’Ambrosio, Sensi, Vecino Al campo, ora spetta la parola, appuntamento questa sera, ore 21 allo stadio di Brescia Mario Rigamonti, la diretta Tv della partita sarà su Sky Serie A.

