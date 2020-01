Broccolo romano gratinato al forno con besciamella, olive e scamorza

Il broccolo romano gratinato al forno, un contorno ricco inoltre gustoso. Condito con olive, formaggi e scamorza il tutto coperto da una besciamella fatta col brodo vegetale per una versione più delicata e allo stesso tempo, conferisce cremosità al piatto. Il broccolo romano di colore verde è simile al cavolfiore, ha però una forma di piramide composto da tante rosette; proviene dal Lazio ma si coltiva anche in tutta Italia, è fonte di vitamine, potassio, fibre e in più contiene acqua. Come gli altri cavoli si prepara in molti modi: bollito e condito con aglio, olio e limone, a vapore, gratinato, con la pasta oppure il riso; insomma una verdura versatile e soprattutto buona. Vediamo allora cosa occorre per preparalo.

Broccolo romano: ingredienti

Broccolo romano 1

Brodo vegetale 500 gr

Burro 50 gr

Farina 40 gr

Sale

Pepe

Noce moscata

Olive una manciata

Scamorza 100 gr

Olio extravergine d’oliva

Formaggio parmigiano 2 cucchiai

Pecorino romano 2 cucchiai

Preparazione

Per cominciare bisogna pulire il broccolo, togliendo le foglie esterne e tagliarlo a metà, dividere le cime, lavare e mettere a cuocere a vapore per 10 minuti. Nel frattempo, preparare la besciamella utilizzando un brodo vegetale già preparato in precedenza. In una pentola far sciogliere il burro, aggiungere la farina setacciata e mescolare con una frusta o cucchiaio di legno, quando diventa color nocciola annettere il brodo lentamente sempre mescolando fino ad addensare salare leggermente e poi unire anche il pepe, la noce moscata e amalgamare. Intanto il broccolo è pronto, in una teglia da forno mettere un filo d'olio e qualche cucchiaio di besciamella disporvi sopra il cavolo condire con olive, formaggi e scamorza, coprire il tutto con la besciamella ancora un po' d'olio in superficie e infornare a 220° per 30 minuti.

