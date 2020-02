Btp con rendimenti sotto zero, contanti in banca o nel libretto postale

I Btp con rendimenti sotto lo zero è un’ottima notizia per lo Stato che può chiedere prestiti senza pagare interessi. La brutta notizia arriva al piccolo risparmiatore che sull’acquisto di Btp non guadagna nulla. Si cambia rotta è quello che era certo adesso diventa incerto.

Btp e tassi negativi: lo Stato si rifinanzia

Il tesoro italiano ritorna a finanziarsi con i tassi negativi. La Germania già lo fa da tempo, con lo spread ad una diminuzione drastica, in questi giorni si parla di punti storici con minimi che risalgono a maggio 2018.

Una frenata economica a livello mondiale. Gli investitori (per il primo trimestre) sono tornati a puntare sulla rete sicura: le obbligazioni.

Come risparmiare?

Per chi vuole ricavare dai risparmi qualcosa può sempre optare per i libretti di risparmio che almeno danno un rendimento dell’1%, anche se il nostro consiglio è quello di puntare sulla previdenza complementare, che nel tempo può dare molti vantaggi. Si pensi all’uscita anticipata con la RITA e così via.

I soldi fermi sul conto corrente subiscono l’inflazione e si svalutano nel tempo senza nessun guadagno per i risparmiatori.

Investire conviene

Investire conviene, anche se i capitali investiti sono a rischio. Facciamo un esempio: un investimento di euro 1.000 in Borsa, fatto 20 anni fa, oggi riporta in tasca euro 2.154. I mercati studiano la tendenza e negli ultimi 100 anni si può notare che l’andamento delle azioni e dei Bond hanno certamente reso di più rispetto alla liquidità tenuta ferma nei conti correnti.

