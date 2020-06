L’emissione del BTP Futura è fissata al 6 luglio e sarà esclusivamente retail con durata decennale e scadenza al 14 luglio 2030. In ogni caso, il BTP che vuole andare a “toccare” il risparmio degli italiani giacente sui conti correnti, avrà 3 cedole crescenti, una a 4 anni e le seguenti ogni 3 anni.

BTP Futura

Ad annunciare le novità sul collocamento BTP Futura sono il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, ed il responsabile del debito pubblico.

Le 3 cedole, come abbiamo detto, sono la prima a 4 anni con valore definitivo, la seconda e la terza, a distanza di 3 anni ciascuna, potrebbero essere riviste (ma soltanto al rialzo, non si corre il rischio di guadagnare meno di quanto annunciato).

Le emissioni del titolo sono fissate dal 6 al 10 luglio, anche se è possibile che il collocamento sia chiuso con anticipo il 9 luglio.

Il collocamento del titolo servirà alla Stato a finanziare i provvedimenti emanati per sostenere l’emergenza da COVID-19.

Acquisto minimo di un lotto da 1000 euro. Ma come funzionerà il BTP Futura?

Come abbiamo anticipato sono previste 3 cedole e un premio finale.

Chi lascerà il denaro investito fino alla scadenza del titolo, infatti, avrà una sorta di premio fedeltà associato alla crescita dell’economia nazionale (PIL). Il premio, in ogni caso, spetterà solo a chi acquisterà il BTP tra il 6 ed il 10 luglio e lo porterà fino alla scadenza; il premio avrà un valore minimo dell’1% fino ad un massimo del 3% (in base alla crescita del PIL nei 10 anni di valore del titolo).

Per ogni 1000 euro investiti, quindi, il premio fedeltà, slegato dalle cedole, potrebbe variare da 10 a 30 euro.

Come si acquista il BTP Futura?

Il collocamento sarà in diretta a prezzo fisso e il titolo potrà essere acquistato sia in banca che sul web (tramite il proprio internet banking ma solo se abilitato al trading).

Tassazione light per il titolo, come avviene per tutte le tassazioni su titoli di Stato: il 12,5& e zero commissioni per chi lo sottoscrive nelle date di collocamento.

BTP Futura, la mission

Si tratta sicuramente di una mission non facilissima andare a smuovere il gran volume di risparmi che gli italiani tengono fermi sui propri conti corrente. Come convincere gli italiani a veicolare i propri risparmi sul BTP Futura? Le condizioni estremamente vantaggiose offerte dal Tesoro potrebbero fare la differenza.

