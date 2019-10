Buffon, ambasciatore ONU: primo calciatore della Storia

Gianluigi Buffon è divenuto ambasciatore ONU. L’onorificenza è stata assegnata per la prima volta ad un calciatore, nella storia.

Il compito di Gigi Buffon, portiere della Juventus ed ex pilastro tra i pali della nazionale italiana, sarà quello di porre l’accento sul problema della fame nel mondo. Una piaga che purtroppo ben spesso viene ignorata e dimenticata. La direttrice del programma, uno dei più importanti Onu, Marina catena ha spiegato in termini chiari la scelta di questa onorificenza, toccata per la prima volta nella storia ad un calciatore: