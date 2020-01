Bugatti svela un nuovo misterioso teaser

Sembra che il leggendario marchio automobilistico Bugatti abbia una nuova hypercar in arrivo nel 2020 secondo una foto scarsamente illuminata condivisa su Instagram. Al momento non sappiamo di quale modello si possa trattare. Qualcuno ipotizza che potrebbe essere un’altra variante del Chiron. Ma potremmo benissimo trattarsi di qualcosa di totalmente nuovo. Bugatti potrebbe avere in serbo qualche novità importante per questo anno che è da poco iniziato.

Bugatti mostra un nuovo misterioso teaser e in tanti si domandano se si tratti di una nuova hypercar

La parte frontale è parzialmente visibile, ma a causa della mancanza di luce, è difficile discernere il design. Abbiamo provato a schiarire l’immagine, rivelando quello che sembra essere un sottile faro verticale che è diverso da quello del Chiron e di un proiettore fendinebbia. Da questa immagine teaser, sembra che la Bugatti nascosta sia la Centodieci (il naso inclinato ci porta a pensare in questo modo …).

Ma perché il marchio che fa parte del gruppo Volkswagen dovrebbe nasconderla ancora una volta quando questo modello è stato già rivelato lo scorso agosto a Pebble Beach? Non ha molto senso. Vedremo dunque nelle prossime settimane se quello che per il momento resta un vero e proprio mistero sarà svelato dalla casa automobilistica.

